أكثر من 99 ألف مركبة عبرت على شبكة الطرق المؤدية للمشاعر المقدّسة

أوضحت الهيئة العامة للطرق أن أكثر من 99 ألف مركبة عبرت على شبكة الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدّسة بتاريخ 3 ذي الحجة للعام الهجري الحالي.
وأضافت الهيئة، أن طريق جدة - مكة المكرّمة شهد عبور 38.464 مركبة، فيما عبرت طريق المدينة المنوّرة - مكة المكرّمة 21.240 مركبة، وشهد طريق الطائف - مكة المكرّمة "السيل الكبير" عبور 18.969 مركبة، وطريق الطائف - مكة المكرّمة "الهدا" 15.324 مركبة، فيما شهد طريق جدة - مكة المكرّمة المباشر عبور 5.540 مركبة.
وحثّت الهيئة، قائدي المركبات على الالتزام بربط حزام الأمان لتحقيق السلامة.