"مهد الضياء".. "فيصل بن سلمان" يُدشن معرض مشروعات المدينة (MEDEX 2022)

واستهل الحفل، بعزف السلام الملكي، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى المدير التنفيذي لشركة المقر، ماجد بن محمد الشلهوب، كلمة أوضح فيها أن معرض مشروعات المدينة يأتي تعزيزًا ودعمًا للحراك التنموي والاقتصادي الذي تشهده المنطقة في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن المعرض يسعى إلى دعم الجهود الكبيرة والمتميزة لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، ومواكبة التطورات والنقلات النوعية، ويسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة، بما في ذلك تمكين وتحفيز القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في منظومة التطوير والتنمية.