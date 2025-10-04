أرماح الرياضية تشارك في الشهر العالمي للزهايمر دعمًا للتوعية المجتمعية

شاركت شركة أرماح الرياضية في فعاليات الشهر العالمي للزهايمر من خلال التعاون مع الجمعية السعودية لمرض الزهايمر في حملة توعوية تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بهذا المرض ودعم الجهود الوطنية المبذولة للوقاية منه والتعامل مع تحدياته
وانطلقت مشاركة أرماح عبر أنديتها الرياضية B FIT و OPTIMO في الرياض حيث تم تفعيل الشاشات الداخلية وتوزيع المواد التوعوية إضافة إلى نشر الرسائل التثقيفية عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للأندية بما يواكب أهداف الحملة العالمية
كما تم تنظيم أنشطة تثقيفية للأعضاء والزوار تضمنت توزيع شارات توعوية وبروشات ورسائل صحية تسلط الضوء على أهمية النشاط البدني ودوره في تعزيز صحة الدماغ والوقاية من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر
وفي ختام المشاركة أكد الأستاذ فهد الحقباني الرئيس التنفيذي لشركة أرماح الرياضية أن التزام الشركة بالمشاركة في مثل هذه المبادرات يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية وإيمانها بدور الرياضة في تعزيز أنماط الحياة الصحية والوقاية من الأمراض كما أعرب عن اعتزازه بالشراكة مع الجمعية السعودية لمرض الزهايمر كونها جزءًا من الجهود الوطنية في رفع الوعي بهذا المرض الذي يمس العديد من الأسر في المجتمع.