أرماح الرياضية تشارك في الشهر العالمي للزهايمر دعمًا للتوعية المجتمعية

وفي ختام المشاركة أكد الأستاذ فهد الحقباني الرئيس التنفيذي لشركة أرماح الرياضية أن التزام الشركة بالمشاركة في مثل هذه المبادرات يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية وإيمانها بدور الرياضة في تعزيز أنماط الحياة الصحية والوقاية من الأمراض كما أعرب عن اعتزازه بالشراكة مع الجمعية السعودية لمرض الزهايمر كونها جزءًا من الجهود الوطنية في رفع الوعي بهذا المرض الذي يمس العديد من الأسر في المجتمع.