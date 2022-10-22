وزراء الصحة بمجلس التعاون يدشنون "المركز الخليجي للوقاية من الأمراض"

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الثامن للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، برئاسة وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل رئيس الدورة الحالية، وبحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالرحمن بن محمد العويس، ووزير الصحة في مملكة البحرين الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية في سلطنة عمان الدكتور محمد بن سيف الحوسني، ومساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية في دولة قطر الدكتور صالح علي المري، ووزير الصحة في دولة الكويت الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.