"المساحة": جبل الرحمة رمز من رموز التاريخ ويحمل في طياته قصصًا عميقة لتطور الأرض

وأرفقت الهيئة منشورها بـ"إنفوجرافيك" للتعريف بجبل الرحمة؛ موضحة أنه يقع على بعد حوالي 20 كلم، شرق مكة المكرمة، ويتوسط أرض عرفات، التي يعتبر الوقوف بها الركن الرئيس للحج، ويبلغ ارتفاعه حوالي 339 مترًا عن سطح الأرض، وحوالي 30 مترًا عن ما يحيط به.