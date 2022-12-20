احصل على 3 آلاف ريال دعم.. "النقل": سجّل ببرنامج العمل الحر لتوصيل الطلبات

دعت الهيئة العامة للنقل، إلى التسجيل في برنامج دعم العمل الحر لتوصيل الطلبات بعد استيفاء الشروط المطلوبة للتمكن من الحصول على دعم يصل إلى 3000 ريال شهرياً.
وقالت الهيئة، عبر إنفوجرافيك على حسابها بـ"تويتر": "ضاعف دخلك واحصل على دعم يصل إلى 3000 ريال شهرياً" ، موضحة أن برنامج دعم العمل الحر لتوصيل الطلبات يتيح فرصة العمل في التطبيقات الإلكترونية لتوصيل الطلبات.
وبيّنت أن البرنامج يستهدف دعم العمل الحر "لتوصيل الطلبات" للعاملين المتفرغين في نشاط نقل وتوجيه المركبات لنقل البضائع عبر التطبيقات الإلكترونية والباحثين عن عمل.
وأشارت الهيئة إلى 3 خطوات للحصول على الدعم؛ هي: التسجيل بأحد تطبيقات التوصيل المرخصة لدى الهيئة العامة للنقل، وإصدار وثيقة العـمـل الحـر، والتسجيــل عبر البوابة "طاقات".
يُذكر أنه يمكن التسجيل في البرنامج عبر الرابط: http://hrdf.org.sa/program?id=4eapr4fzvy04m22pweatyzetnn؛ وذلك بالشراكة مع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للنقل.. نقل للمستقبل.