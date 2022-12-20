احصل على 3 آلاف ريال دعم.. "النقل": سجّل ببرنامج العمل الحر لتوصيل الطلبات

دعت الهيئة العامة للنقل، إلى التسجيل في برنامج دعم العمل الحر لتوصيل الطلبات بعد استيفاء الشروط المطلوبة للتمكن من الحصول على دعم يصل إلى 3000 ريال شهرياً.