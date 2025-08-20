طقس الأربعاء … الأرصاد : أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على جازان و عسير والباحة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبارعلى أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة وتكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة و نجران في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق. ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.