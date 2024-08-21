"الغامدي": المؤتمر الدولي الثاني للتمريض يُمثِّل محطة محورية للابتكار والتميز بالمهنة

أعلن رئيس الجمعية السعودية للتمريض المهني، د. محمد الغامدي، أن المؤتمر الدولي الثاني للجمعية السعودية للتمريض، الذي سيقام في الرياض 4 و5 سبتمبر 2024 في فندق روش ريحان من روتانا، يُمثِّل انطلاقة جديدة نحو التميز والابتكار في مهنة التمريض، ليس فقط على مستوى السعودية، بل على الصعيد العالمي.