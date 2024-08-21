"الغامدي": المؤتمر الدولي الثاني للتمريض يُمثِّل محطة محورية للابتكار والتميز بالمهنة

أعلن رئيس الجمعية السعودية للتمريض المهني، د. محمد الغامدي، أن المؤتمر الدولي الثاني للجمعية السعودية للتمريض، الذي سيقام في الرياض 4 و5 سبتمبر 2024 في فندق روش ريحان من روتانا، يُمثِّل انطلاقة جديدة نحو التميز والابتكار في مهنة التمريض، ليس فقط على مستوى السعودية، بل على الصعيد العالمي.
وأكد "الغامدي" أن المؤتمر، المنعقد تحت شعار التحسينات المستقبلية نحو التميز في مهنة التمريض، سيكون بمنزلة منصة استثنائية، تجمع نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة آخر التطورات والابتكارات في مجال التمريض.
وأضاف بأن هذا اللقاء سيوفر فرصة ذهبية لتبادُل الرؤى والأفكار التي من شأنها تعزيز جودة الرعاية الصحية.
وتابع قائلاً: "نحن فخورون بتنظيم هذا المؤتمر الذي يأتي في وقت يهتم فيه العالم بالابتكار والتفوق في مجال التمريض. إن دور التمريض في تحسين جودة الحياة والرعاية الصحية لا يمكن إغفاله، ونحن على يقين بأن هذا المؤتمر سيكون علامة فارقة في مسيرتنا نحو تحسين الخدمات الصحية في السعودية".
وكشف "الغامدي" أن جدول أعمال المؤتمر سيشمل مجموعة من الجلسات وورش العمل التي ستركز على موضوعات حيوية، مثل القيادة في التمريض، جودة الرعاية الصحية، التعليم المستمر والممارسات التمريضية المتقدمة.
وأكد أن هذه الجلسات ستوفر للمشاركين أدوات ومعارف جديدة، تساعدهم في مواجهة التحديات المستقبلية في مجالهم.
واختتم "الغامدي" تصريحه بدعوة جميع المهتمين إلى الحضور والمشاركة بفاعلية في هذا المؤتمر الذي يُعدُّ بمنزلة نقطة انطلاق نحو مستقبل مشرق لمهنة التمريض في السعودية والمنطقة، معربًا عن ثقته بأن مخرجات المؤتمر ستسهم في رفع معايير الرعاية الصحية إلى مستويات غير مسبوقة.