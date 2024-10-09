خلال 15 دقيقة.. الإسعاف الجوي بالجوف يُنقذ حياة مواطنة بعد تفعيل "مسار السكتة الدماغية"

وأفاد المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي، بأن الحالة تُعدُّ الأولى من نوعها التي يتم فيها تفعيل "مسار السكتة الدماغية" من خلال فريق الإسعاف الجوي، مثمنًا التعاون والجهود المبذولة من قِبل تجمُّع الجوف الصحي بمشاركتهم رسالتنا السامية في حفظ الأرواح.