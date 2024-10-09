خلال 15 دقيقة.. الإسعاف الجوي بالجوف يُنقذ حياة مواطنة بعد تفعيل "مسار السكتة الدماغية"

نقل الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف حالة سكتة دماغية من مركز عذفاء إلى قسم الطوارئ في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا، وذلك خلال 15 دقيقة فقط؛ إذ تم تفعيل مسار الجلطات الدماغية بشكل فوري.
وفي التفاصيل، ورد بلاغ لمركز الترحيل الطبي "997"، يفيد بتعرُّض مواطنة لأعراض تشبه أعراض السكتة الدماغية، بحسب المعلومات الأولية من طبيب المركز الصحي؛ ما استدعى طلب النقل السريع من خلال طائرة الإسعاف الجوي.
وأقلعت طائرة الإسعاف الجوي من مطار الجوف لموقع الحالة، وتم نقلها من مركز عذفاء إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا.
وأفاد المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي، بأن الحالة تُعدُّ الأولى من نوعها التي يتم فيها تفعيل "مسار السكتة الدماغية" من خلال فريق الإسعاف الجوي، مثمنًا التعاون والجهود المبذولة من قِبل تجمُّع الجوف الصحي بمشاركتهم رسالتنا السامية في حفظ الأرواح.