"إغاثي الملك سلمان" يسلّم دفعة من محاليل الغسيل الكلوي في شبوة

سلّم مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مكتبَ وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة شبوة، أمس؛ الدفعةَ الثالثة من محاليل الغسيل الكلوي ومستلزمات الاستصفاء الدموي، المتضمنة 8.728 جلسة غسيل كلوي؛ لتوزيعها على مراكز الغسيل الكلوي في مديريات: عتق، وعزان، وبيحان، وعسيلان بالمحافظة.
وأشاد وكيل محافظة شبوة الدكتور عبد القوي لمروق، بالدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي بمحافظة شبوة، مقدِّمًا شكرَه الجزيل للمملكة حكومة وشعبًا على مجمل المساعدات المقدمة لبلاده.
ويأتي ذلك في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر المركز للشعب اليمني الشقيق وتعزيز صموده.
من ناحية أخرى وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 1100 سلة غذائية، و1100 حقيبة صحية في مدينة تل أبيض بمحافظة الرقة السورية، استفاد منها 6600 فرد بواقع 1100 أسرة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا.
إلى ذلك قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع الكفالات الشهرية للأيتام من أبناء الأسر الأردنية العفيفة وأسر اللاجئين السوريين في محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة، بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وجرى توزيع الكفالات على الأيتام لتلبية احتياجاتهم الأساسية المعيشية ورفع مستواهم التعليمي عبر توزيع المستلزمات المدرسية الأساسية عليهم، وتقديم كسوة العيد، فضلًا عن تنظيم برامج ترفيهية تتضمن أخذهم إلى صالات الألعاب والتسلية، أو عقد أنشطة ترفيهية خلال الأعياد؛ لإدماجهم في المجتمعات المحلية والتركيز على الجانب النفسي ورفع معنوياتهم.
يذكر أن مشروع رعاية الأيتام في الأردن يهدف لتأمين 1.000 يتيم من الأسر الأردنية العفيفة وأسر اللاجئين السوريين في جميع محافظات الأردن؛ للوصول إلى قوائم مستحقّي هذا البرنامج.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدِّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة في مختلف أنحاء العالم.