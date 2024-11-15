"إغاثي الملك سلمان" يسلّم دفعة من محاليل الغسيل الكلوي في شبوة

من ناحية أخرى وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 1100 سلة غذائية، و1100 حقيبة صحية في مدينة تل أبيض بمحافظة الرقة السورية، استفاد منها 6600 فرد بواقع 1100 أسرة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024م.