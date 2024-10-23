بمبادرة من المملكة.. انطلاق الأسبوع العربي في "اليونسكو" نوفمبر المقبل

وتعكس مبادرة "الأسبوع العربي في اليونسكو" الجهودَ التي تبذلها المملكة العربية السعودية انطلاقًا من اهتمام قيادتها الرشيدة بالعمل مع المنظمات العالمية وتسخير الإمكانيات كافة لدعم المبادرات التي تخدم التواصل الحضاري بين الدول العربية ودول العالم؛ وهو ما جعل المبادرة تحظى بمباركة ودعم وتأييد الدول العربية؛ حيث أجمع وزراء الثقافة العرب على إقامة المبادرة، وأثنوا عليها في اجتماع المؤتمر العام لمنظمة الألكسو في شهر مايو 2024 في جدة؛ مما جعلها حلمًا يتحقق على أرض الواقع.