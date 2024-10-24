أرامكو السعودية تدشن مركز تطوير البن السعودي لتعزيز زراعة وإنتاج القهوة في جازان

دشّنت أرامكو السعودية، اليوم، مركز تطوير البن السعودي ضمن مبادرات المواطنة التي تقدمها لدعم زراعة وإنتاج البن في المنطقة، وذلك بالتعاون مع جمعية البر بمحافظة الداير، وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية في منطقة جازان، بحضور نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود.
ويسهم المركز في دعم جهود أرامكو السعودية لزراعة وإنتاج البن في المملكة من خلال إنشاء البنية التحتية والإمكانات اللازمة لتطوير هذا القطاع.
ويتضمن المركز معملًا مزودًا بآلات حديثة لتجفيف وتقشير وفرز وتعبئة البن، بطاقة إنتاجية تصل إلى 14 ألف طن سنويًّا، بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات لإنتاج شتلات البن، بطاقة إنتاجية تفوق 300 ألف شتلة سنويًّا، كما يضم مختبرًا لتحسين الجودة، وأماكن مخصصة لتقديم الإرشاد الزراعي للمزارعين.
وفي تعليق له قال النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية، نبيل بن عبدالله الجامع: "نحرص في أرامكو السعودية على إرساء قيمة المواطنة التي تُعد إحدى قيمنا الأساس، عبر برامج ومبادرات تُسهم في تنمية المجتمعات وتمكين الإنسان، كما نعتز بالشراكة مع عدد من الجهات الاجتماعية، ونسعى إلى تهيئة فرص اجتماعية واقتصادية مستدامة".
وأضاف "الجامع": أن المبادرة تهدف إلى تزويد مزارعي البن بالأدوات والموارد اللازمة والتدريب؛ مما يساعدهم على توسيع إنتاجهم وكسب دخل مستدام، مؤكدًا أن إنشاء مركز تطوير البن السعودي يمثل منصة مهمة لتطوير زراعة وإنتاج البن على مستوى المملكة، ويعزز نمو صناعة القهوة في منطقة جازان.
يأتي المركز لاستكمال مبادرة أرامكو لدعم زراعة وإنتاج البن، التي انطلقت عام 2016 في الداير، والتي توسعت لتشمل خمس محافظات إضافية في منطقة جازان بين عامَي 2018 و2020، وقد أسفرت هذه المبادرة عن تدريب ودعم أكثر من ألف مزارع، وزراعة أكثر من 200,000 شتلة، بالإضافة إلى تخفيض استهلاك المياه في زراعة البن بنسبة تتجاوز 60%.
كما يهدف المركز إلى دعم الدورة الكاملة لإنتاج القهوة، بدءًا من الشتلة وصولًا إلى المنتج النهائي؛ مما يعكس التزام أرامكو بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز مواطن قوة المملكة.