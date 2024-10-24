أرامكو السعودية تدشن مركز تطوير البن السعودي لتعزيز زراعة وإنتاج القهوة في جازان

يأتي المركز لاستكمال مبادرة أرامكو لدعم زراعة وإنتاج البن، التي انطلقت عام 2016 في الداير، والتي توسعت لتشمل خمس محافظات إضافية في منطقة جازان بين عامَي 2018 و2020، وقد أسفرت هذه المبادرة عن تدريب ودعم أكثر من ألف مزارع، وزراعة أكثر من 200,000 شتلة، بالإضافة إلى تخفيض استهلاك المياه في زراعة البن بنسبة تتجاوز 60%.