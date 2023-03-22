"نوبكو" توقّع اتفاقية شراكة مع جمعية رعاية الأيتام "إنسان"

وتعبّر هذه الاتفاقية عن التزام "نوبكو" بتفعيل الرؤية الوطنية 2030 لخدمة المجتمع، ممثّلة في المستفيدين من برامج الجمعيات الخيرية؛ منها جمعية "إنسان" التي تعنى بمنح الأيتام وأمهاتهم حياة كريمة، منها الرعاية التعليمية التي تسعى إلى تحقيق تطلعات الأبناء الدراسية، وبناء مستقبل واعد لهم في عدة مجالات؛ منها: الجامعات الأهلية والدبلومات والدورات المتخصصة، وتوفير وسائل النقل. كما تضمّنت الاتفاقية دعم مشاريع الجمعية الدائمة والموسمية؛ كالرعاية الصحية والسلة الرمضانية؛ وذلك لتعزيز التعاون المشترك لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع بالخدمة المجتمعية لهذه الفئة الغالية.