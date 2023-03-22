"نوبكو" توقّع اتفاقية شراكة مع جمعية رعاية الأيتام "إنسان"

لتفعيل استراتيجية الخدمة المجتمعية، التي هي أحد أهدافها؛ قامت "نوبكو" بتوقيع اتفاقية شراكة مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، والتي تهدف إلى دعم ورعاية الأنشطة الإنسانية للجمعية؛ إيمانًا بأن العطاء ركيزة أساسية لنمو ورقي المجتمع. ومن الجدير ذكره أن "نوبكو" هي الشركة الرائدة في تقديم منتجات الرعاية الصحية للقطاع الطبي الحكومي، والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وتعبّر هذه الاتفاقية عن التزام "نوبكو" بتفعيل الرؤية الوطنية 2030 لخدمة المجتمع، ممثّلة في المستفيدين من برامج الجمعيات الخيرية؛ منها جمعية "إنسان" التي تعنى بمنح الأيتام وأمهاتهم حياة كريمة، منها الرعاية التعليمية التي تسعى إلى تحقيق تطلعات الأبناء الدراسية، وبناء مستقبل واعد لهم في عدة مجالات؛ منها: الجامعات الأهلية والدبلومات والدورات المتخصصة، وتوفير وسائل النقل. كما تضمّنت الاتفاقية دعم مشاريع الجمعية الدائمة والموسمية؛ كالرعاية الصحية والسلة الرمضانية؛ وذلك لتعزيز التعاون المشترك لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع بالخدمة المجتمعية لهذه الفئة الغالية.
ويشار إلى أن جمعية إنسان تأسست في عام 1420هـ، بمبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بهدف مساعدة الأيتام في محافظات الرياض عبر 21 فرعًا؛ لتقديم كافة الخدمات المتنوعة للمستفيدين واستقبال مشاريع الدعم مثل الصدقة الجارية والكفالات، ومشاريع الرعايات السكنية والتعليمية والصحية والخدمات الأخرى.
جاءت هذه الشراكة مع جمعية إنسان مكملة لجهود الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو"، في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، والتي ترتكز على شراكات واسعة النطاق لتفعيل استراتيجية الخدمة المجتمعية.