"التطوع الصحي" يُطلق حملة "تطوعك عبادة 2" إبرازًا لجهود خدمة ضيوف الرحمن

وتأتي الحملة استكمالاً لنجاح النسخة الأولى، وانطلاقاً من حرص المركز على تعزيز الجانب الديني والإنساني العائد من التطوع بجميع أشكاله، وتتزامن مع تواجد المتطوعين من سواعد الصحة في رمضان، وطرح عدد من الفرص التطوعية في المجال الصحي في مواقع مختلفة بمشاركة أكثر من 1,200 متطوع صحي حتى الآن، في كلٍّ من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف.