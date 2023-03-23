"التطوع الصحي" يُطلق حملة "تطوعك عبادة 2" إبرازًا لجهود خدمة ضيوف الرحمن

دشن مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة الحملة الخاصة بشهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، وذلك تحت شعار #تطوعك_عبادة.
وتأتي الحملة استكمالاً لنجاح النسخة الأولى، وانطلاقاً من حرص المركز على تعزيز الجانب الديني والإنساني العائد من التطوع بجميع أشكاله، وتتزامن مع تواجد المتطوعين من سواعد الصحة في رمضان، وطرح عدد من الفرص التطوعية في المجال الصحي في مواقع مختلفة بمشاركة أكثر من 1,200 متطوع صحي حتى الآن، في كلٍّ من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف.
وتسعى حملة #تطوعك_عبادة بنسختها الثانية إلى إبراز جهود المتطوعين الصحيين وما يقومون به من خدمة لضيوف الرحمن مبتغين مرضاة الله عز وجل أولاً ثم خدمة وطنهم ومواطنيه.
جدير بالذكر أن برنامج "سواعد الصحة" لخدمة ضيوف الرحمن انطلق لأول مرة في عام 1440هـ، حيث يهدف إلى استقطاب متطوعين محترفين من الممارسين الصحيين بمهام تطوعية علاجية ووقاية؛ للإسهام في إثراء تجربة ضيوف الرحمن الصحية.