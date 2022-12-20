أولياء أمور بالعارضة يناشدون إعادة بناتهم لمدرستهن القديمة والعودة لنظام الفترتَيْن

ناشد سكان أكثر من 10 قرى بالجوة جنوب غرب محافظة العارضة وزارة التعليم النظر في قرار نقل بناتهم من مجمع حكومي، يتوسط هذه القرى، إلى مدرسة أخرى بمبنى مستأجر، وصفوها بالبعيدة.. لافتين إلى أن بعض الطالبات يقطعن مسافة لا تقل عن 20 كيلو في رحلة تحفها المخاطر؛ كونها مناطق قروية، وتكثر فيها الأودية والطرق الزراعية، ويزداد الخطر عند التقلبات الجوية، خاصة عند هطول الأمطار.
وتفصيلاً، أوضح أولياء الأمور أنهم التقوا يوم أمس مسؤولاً في تعليم جازان، وتم طرح مطالبهم عليه بإعادة بناتهم إلى مدرستهن، والعمل بالنظام السابق (فترتَيْن)، مشيرين إلى أنهم لا يمانعون من الدراسة المسائية.
وقال عدد من أولياء طالبات متوسطة الجوة بالعارضة، التي تخدم أكثر من 10 قرى، إنهم فوجئوا هذا الأسبوع بقرار نقل بناتهم من المجمع الحكومي الذي يتكوَّن على ثلاث مراحل (ابتدائية ومتوسطة وثانوية) إلى مدرسة أخرى في مبنى مستأجر، تبعد أكثر من عشرين كيلو عن منازل بعض الطالبات. مشيرين إلى أن المدرسة كانت مُقسَّمة إلى فترتَي دوام، صباحي للمرحلتين الابتدائي والمتوسطة، ومسائي للمرحلة الثانوية، وكانت الأمور تسير بكل سلاسة ويسر دون أي عوائق.
وأوضح أولياء الأمور أنه تم توفير نقل للطالبات من قِبل تعليم جازان غير أن البعد لا يزال يؤرقهم ويقلقهم على بناتهم. وقالوا: أملنا كبير في مسؤولي تعليم جازان ووزارة التعليم بالنظر في القرار، والعمل على اعادتهن إلى مدرستهن؛ لأن ذلك سيخلق حالة من الارتياح في نفوسهم، ويوفر الأعباء على الإدارة؛ كون المبنى الأول حكوميًّا.
وعلمت "سبق" أن عددًا من أولياء الأمور سيتقدمون بخطاب إلى الإدارة بإمضاء الأغلبية خلال هذا الأسبوع؛ لإعادة الطالبات للدراسة في المدرسة، وعدم ممانعتهم من تقسيم اليوم الدراسي لفترتين، صباحية ومسائية، وهو ما كان يعمل به حتى الأسبوع الماضي قبل أن تتغير الأمور، ويتم نقل المرحلة المتوسطة إلى قرية أخرى بعيدة.
وبيَّنت مصادر أن تعليم جازان اضطر لنقل طالبات المدرسة بسبب الازدحام، بجانب عدم توافُر مبنى آخر بديل بالمواصفات والاشتراطات المطلوبة.
وتواصلت "سبق" بدورها مع إدارة تعليم جازان؛ للتعليق على الموضوع، وذلك منذ ثلاثة أيام، غير أنها لم تتلقَّ أي رد على الرغم من رسائل التذكير المتكررة.