أولياء أمور بالعارضة يناشدون إعادة بناتهم لمدرستهن القديمة والعودة لنظام الفترتَيْن

وقال عدد من أولياء طالبات متوسطة الجوة بالعارضة، التي تخدم أكثر من 10 قرى، إنهم فوجئوا هذا الأسبوع بقرار نقل بناتهم من المجمع الحكومي الذي يتكوَّن على ثلاث مراحل (ابتدائية ومتوسطة وثانوية) إلى مدرسة أخرى في مبنى مستأجر، تبعد أكثر من عشرين كيلو عن منازل بعض الطالبات. مشيرين إلى أن المدرسة كانت مُقسَّمة إلى فترتَي دوام، صباحي للمرحلتين الابتدائي والمتوسطة، ومسائي للمرحلة الثانوية، وكانت الأمور تسير بكل سلاسة ويسر دون أي عوائق.