"اللجان الزكوية" تُحَدّث الأدلة التوضيحية للأنظمة الضريبية ولوائحها التنفيذية

وقالت الأمانة: تأتي هذه الخطوة لتيسير الوصول والاطلاع على المواد النظامية والقرارات والمراسيم والاتفاقيات والتعاميم الضريبية، وانطلاقًا من رؤيتها المتمثلة في التميز بالقدرة على حل المنازعات الضريبية بكفاءة، وتبني أساليب مبتكرة وفعالة لتمكين الفصل الناجز في المنازعات الضريبية.