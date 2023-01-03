"اللجان الزكوية" تُحَدّث الأدلة التوضيحية للأنظمة الضريبية ولوائحها التنفيذية

قامت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، بتحديث أدلة توضيحية لنظام ضريبة الدخل، ونظام ضريبة القيمة المضافة، ونظام الضريبة الانتقائية، ونظام جباية الزكاة؛ بهدف إيجاد مرجع استرشادي للباحثين والمتعاملين والمهتمين بالأنظمة الضريبية.
وقالت الأمانة: تأتي هذه الخطوة لتيسير الوصول والاطلاع على المواد النظامية والقرارات والمراسيم والاتفاقيات والتعاميم الضريبية، وانطلاقًا من رؤيتها المتمثلة في التميز بالقدرة على حل المنازعات الضريبية بكفاءة، وتبني أساليب مبتكرة وفعالة لتمكين الفصل الناجز في المنازعات الضريبية.
وأضافت: الأدلة التوضيحية تَضَمنت جميع المواد النظامية والقرارات والتعاميم، وعددًا من السوابق القضائية الحديثة لعاميْ 2020م- 2021م.
وأفادت أنها نشرت النسخة الإلكترونية للدليل عبر موقعها الإلكتروني https://gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/Publications/Pages/default.aspx.
ويحتوي الدليل على محركات بحث متقدمة للكلمات المفتاحية والفصول الواردة فيه؛ لضمان سهولة وتيسير الوصول إلى النتائج المطلوبة.