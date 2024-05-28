ارتفاع عدد السجلات التجارية في المدينة المنوّرة ليتجاوز 103 آلاف سجل تجاري

وأظهر التقرير أن قطاع "تجارة الجملة والتجزئة" الذي يشكّل ما نسبته 35.9% من إجمالي عدد السجلات التجارية النشطة لمختلف القطاعات الاقتصادية بالمنطقة، سجّل ارتفاعاً بنسبة 2.6% خلال الربع الأول من هذا العام، فيما بلغت نسبة ارتفاع عدد السجلات في قطاع "المقاولات" 21.9%، في حين زاد عدد السجلات التجارية في قطاع "المطاعم والإعاشة" بنسبة 10.3%، كما بلغت نسبة التغيُّر في إجمالي السجلات النشطة في قطاع "الأنشطة الفنية والترفيهية 8.8% ارتفاعاً، في حين قفز قطاع "التعدين" خلال الربع الأول من العام الحالي مسجلاً زيادة قدرها 27% في إجمالي عدد السجلات التجاري للقطاع.