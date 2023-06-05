"الهيئة الملكية لمدينة الرياض" تفتتح مدرسة "بيتشهول" البريطانية في الرياض

وتشارك "مدارس بيتشهول الرياض" اسمها مع "مدرسة بيتشهول" ماكليسفيلد، شيشاير، في المملكة المتحدة، التي تضم 14 مدرسة ودور حضانة تابعة لـ "مجموعة مدارس تشاتسوورث"، حيث تُعد "بيتشهول" واحدة من أعرق المدارس في المملكة المتحدة، أُسست عام 1926، وتتميّز بمناهجها الدراسية الفريدة، فطلاب مرحلة الطفولة المبكرة، والمرحلة الابتدائية، والمرحلة المتوسطة يتبعون منهجًا دراسيًا يعتمد على المناهج الدراسية المعتمدة في المملكة المتحدة، وتقترن بيتشهول مع برنامج شامل للدراسات العربية والإسلامية، لضمان انغماس الطلاب في تراث وثقافة المملكة العربية السعودية مع الحفاظ على الطابع الدولي للمناهج، مما يتيح لأولياء الأمور وللطلاب أفضل خيارات الدراسة المناسبة لمستقبلهم، بما يتماشى مع احتياجاتهم لتحقيق تميزهم التعليمي نحو مستقبل مشرق.