"السديس" لقاصدي الحرمين: كمال العبودية لله لا يكون إلا بتحقيق التوحيد

وقال "السديس": إن كمال العبودية لله تعالى، لا يكون إلا بتحقيق التوحيد، وإخلاص العبادة له وحده، وإن موافقة الطاعة لهدي النبي ﷺ، مع إخلاص العمل لله عز وجل؛ شرط لقبولها.