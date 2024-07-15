تعويض المستهلكين عن انقطاع الخدمة الكهربائية في شرورة بـ2000 ريال رصيد لكل مشترك

عوّضت الشركة السعودية للكهرباء، المستهلكين في محافظة شرورة، برصيد في الفواتير، بلغ 2000 ريال لكل مشترك؛ وذلك نتيجة للانقطاع الذي حدث في الخدمة الكهربائية بالمحافظة، يوم الجمعة 6/ 1/ 1446هـ الموافق 12/ 7/ 2024م، وشَمِلَ جميع المستهلكين في المحافظة، وامتد لأوقات متأخرة من اليوم التالي.
وجاء التعويض تنفيذًا لتوجيه الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء والتي وجهت الشركة بتنفيذ إجراءات لصالح جميع المستهلكين؛ بسبب عدم قيام الشركة بواجباتها، المتمثلة في التحقق من جاهزيتها لتقديم الخدمة بموثوقية، وتأخرها في إعادة الخدمة.
ووفقًا للمعلومات، سيتم إضافة التعويضات في رصيد الفواتير، وستنفذ الشركة ما ورد في دليل المعايير المضمونة للخدمة الكهربائية، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة من قِبَل المستهلكين.
وكانت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، قد أعربت عن أسفها للانقطاع الذي حدث في الخدمة الكهربائية بمحافظة شرورة، وتقديرًا من مجلس إدارة الهيئة لما تعرض له جميع المستهلكين في محافظة شرورة؛ فقد وجّه المجلس الشركة بتنفيذ إجراءات لصالح جميع المستهلكين، بالإضافة إلى تنفيذ ما ورد في دليل المعايير المضمونة للخدمة الكهربائية؛ بحيث يتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال عشرة أيام، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة به من قِبَل المستهلكين.
كما وجّه مجلس إدارة الهيئة الشركةَ بالتواصل الفوري مع جميع المستهلكين في شرورة، لتقديم الاعتذار لهم، ولإشعارهم بمقدار التعويضات، مع تخصيص خطوط اتصال هاتفي لاستقبال أي استفسارات أو شكاوى متعلقة بالواقعة.