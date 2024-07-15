تعويض المستهلكين عن انقطاع الخدمة الكهربائية في شرورة بـ2000 ريال رصيد لكل مشترك

وكانت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، قد أعربت عن أسفها للانقطاع الذي حدث في الخدمة الكهربائية بمحافظة شرورة، وتقديرًا من مجلس إدارة الهيئة لما تعرض له جميع المستهلكين في محافظة شرورة؛ فقد وجّه المجلس الشركة بتنفيذ إجراءات لصالح جميع المستهلكين، بالإضافة إلى تنفيذ ما ورد في دليل المعايير المضمونة للخدمة الكهربائية؛ بحيث يتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال عشرة أيام، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة به من قِبَل المستهلكين.