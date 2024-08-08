وزير "الموارد البشرية" يوافق على الهيكل التنظيمي الجديد والتعيينات العليا بمعهد الإدارة العامة

صدرت موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، المهندس أحمد سليمان الراجحي، على عدد من القرارات بتعيين نواب للمدير العام للمعهد، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المعهد على الهيكل التنظيمي الجديد، وذلك على النحو التالي: تعيين الدكتور ياسر بن محمد هوساوي، نائباً للخدمات المشتركة، وتعيين الدكتور محمد بن صالح البخيتي، نائباً للاستشارات والدراسات، وتعيين الدكتور سعود بن غازي العتيبي نائباً للتدريب، وتعيين الدكتور عبدالله بن أحمد حافظ، نائباً لتطوير القيادات والشراكات، وتعيين عبدالرحيم بن فريد كتوعة، نائباً للتخطيط والتحول الإستراتيجي، كما صدر قرار مدير عام معهد الإدارة العامة، الدكتور بندر بن أسعد السجان، بتكليف ماجد بن محمود رشدي، مديراً عاماً للإدارة العامة للاتصال المؤسسي، وتكليف عدد من الزملاء والزميلات بالعمل مديرين عامين في عدد من الإدارات بالمعهد.