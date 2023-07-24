"بيئة المدينة المنورة" تردم 32 بئراً مكشوفة.. للحفاظ على سلامة الأرواح

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، من ردم وتحصين 32 بئرًا مكشوفةً، للحفاظ على سلامة الأرواح والحدّ من تلوث طبقات المياه الجوفية، واتخاذ الإجراءات والضوابط التي تضمن سلامة المارة، وعابري الطريق.
وأصدر الفرع 48 ترخيصاً لحفر الآبار بهدف زيادة الموارد المائية وتنوع مصادر المياه الجوفية وتنميتها، بالإضافة إلى إصدار 12 ترخيصًا لصهاريج نقل المياه غير صالحة للشرب.
ويواصل فرع الوزارة جهوده حصر الآبار المكشوفة من خلال الجولات الميدانية، واستقبال البلاغات، إلى جانب إصدار التراخيص إلكترونياً عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية الموحدة "نما".