"بيئة المدينة المنورة" تردم 32 بئراً مكشوفة.. للحفاظ على سلامة الأرواح

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، من ردم وتحصين 32 بئرًا مكشوفةً، للحفاظ على سلامة الأرواح والحدّ من تلوث طبقات المياه الجوفية، واتخاذ الإجراءات والضوابط التي تضمن سلامة المارة، وعابري الطريق.