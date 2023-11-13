بأكثر من ربع مليار ريال.. أرامكو السعودية توقع اتفاقية مع solutions by stc لتمكين تحولها الرقمي

في إطار توظيف التقنيات المتقدمة عن طريق الحاسب فائق الأداء، وقعت «أرامكو السعودية»، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، اتفاقية مع «solutions by stc»، الشركة الرائدة في تمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف من خلالها لتوفير وتشغيل حاسب فائق الأداء، ضمن اتفاقية تهدف لتمكين التحول الرقمي لشركة «أرامكو السعودية» على مدى 5 سنوات، وذلك بقيمة تبلغ 329 مليون ريال سعود ي.
جرى توقيع الاتفاقية اليوم الاثنين، الموافق (2023-11-13)، والتي تهدف من خلالها أرامكو إلى تبني وتوظيف أحدث التقنيات العالمية المتقدمة لمواجهة كافة التحديات الرقمية، وذلك من خلال الاستفادة من إمكانات وحلول «solutions» التقنية، والتي تُعد شركة رائدة في مجال الحلول التقنية والتحول الرقمي، حيث تعزز هذه الاتفاقية من مواكبة التطورات التقنية الحديثة وتحسين كافة العمليات باستخدام تقنيات متقدمة عالمياً.
ومن خلال هذه الاتفاقية، ستدعم «solutions» التحول الرقمي لأرامكو السعودية، من خلال: (تصميم وتنفيذ وتشغيل وإدارة الحاسب فائق الأداء، الإدارة والصيانة والدعم الفني لمدة خمس سنوات، توفير خدمات استضافة مراكز البيانات للحاسب الفائق الأداء، توفير شبكة اتصال خاصة ومؤمَّنة، وتوفير أحدث آليات وخدمات الأمن السيبراني).
هذا، وتُعد «solutions» ممكن التحول الرقمي والمزود الأول لحلول تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى من خلال شراكاتها مع أكثر من 170 شريك عالمي من كبرى الشركات التقنية إلى الاستفادة من أحدث التقنيات العالمية للإسهام من خلالها في مواصلة تنمية أعمال الشركات وحل تحدياتها التقنية.