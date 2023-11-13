بأكثر من ربع مليار ريال.. أرامكو السعودية توقع اتفاقية مع solutions by stc لتمكين تحولها الرقمي

في إطار توظيف التقنيات المتقدمة عن طريق الحاسب فائق الأداء، وقعت «أرامكو السعودية»، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، اتفاقية مع «solutions by stc»، الشركة الرائدة في تمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف من خلالها لتوفير وتشغيل حاسب فائق الأداء، ضمن اتفاقية تهدف لتمكين التحول الرقمي لشركة «أرامكو السعودية» على مدى 5 سنوات، وذلك بقيمة تبلغ 329 مليون ريال سعود ي.