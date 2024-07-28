"الغامدي" يقف على استعدادات "تعليم الطائف" للعام الدراسي 1446هـ ويُشيد بتكامل الإدارات

ترأس المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، الاجتماعَ السادس للجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل 1446هـ، بحضور المساعد للخدمات ومديري الإدارات والأقسام المعنية بالاستعداد.
وأشاد الدكتور "الغامدي" بالتعاون والتكامل بين الإدارات والمكاتب والأقسام والوحدات؛ مؤكدًا أهمية متابعة أعمال اللجان المنبثقة من لجنة الاستعداد، ومتابعة الأعمال الميدانية والإدارية، وفق الخطة الزمنية المعتمدة.
واستعرضت لجنة الاستعداد للعام الدراسي 1446 في اجتماعها الدوري، برنامج قياس مؤشرات الاستعداد لخطة العمل، ومصفوفة الأدوار والمسؤوليات، ومؤشرات الاستعداد، وآلية رصد ومتابعة المؤشرات (مالك المؤشر، المستهدف، التسديد، المتبقي، ونسبة المنجز، وتقدير المنجز)، بالإضافة للخطط التشغيلية للإدارات المعنية.