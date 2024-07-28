"الغامدي" يقف على استعدادات "تعليم الطائف" للعام الدراسي 1446هـ ويُشيد بتكامل الإدارات

واستعرضت لجنة الاستعداد للعام الدراسي 1446 في اجتماعها الدوري، برنامج قياس مؤشرات الاستعداد لخطة العمل، ومصفوفة الأدوار والمسؤوليات، ومؤشرات الاستعداد، وآلية رصد ومتابعة المؤشرات (مالك المؤشر، المستهدف، التسديد، المتبقي، ونسبة المنجز، وتقدير المنجز)، بالإضافة للخطط التشغيلية للإدارات المعنية.