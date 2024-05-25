تجهيز مواقع مخصصة لهم.. "شؤون الحرمين" تقدم خدمات نوعية لذوي الإعاقة

وعملت على تجهيز المصليات بأفضل الأدوات والخدمات المخصصة لذوي الإعاقة، وزودتها بماء زمزم، ومصاحف وكتيبات تُعينهم على أداء مناسكهم، كما تتميز هذه المصليات بقربها من الأبواب تسهيلًا لحركة دخولهم وخروجهم.. وبإمكان القاصد من ذوي الإعاقة التوجه إلى أي من المصليات الـ(3) الخاصة بالرجال الواقعة في توسعة الملك فهد -رحمه الله- في الدور الأول مقابل باب (91)، والدور الأول مقابل جسر الشبيكة باب (68)، والدور الأرضي باب (68) بجوار سلالم الشبيكة.