غرفة جدة تنظم لقاء وزير الاستثمار بأصحاب وصاحبات الأعمال

من جانبه، قدم وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، شكره لرئيس غرفة جدة، وقياداتها على إقامة هذا اللقاء، الذي يثري سبل التعاون وتعزيز العلاقة بين مجتمع الأعمال ووزارة الاستثمار، التي تعمل على عدد من المشروعات والمبادرات المتوائمة مع توجهات وتطلعات القطاع الخاص، منوهاً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-؛ لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، في إطار الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها سمو ولي العهد –حفظه الله- في أكتوبر 2021م؛ لزيادة الاستثمار في المملكة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي مع إسناد دور أكبر إلى القطاع الخاص.