النيابة العامة: سجن مواطنة وزوجها الوافد وآخرين "111" عاماً وتغريمهم "28" مليوناً لاحتيالهم المالي على آخرين

وتم توقيف الجناة وإحالتهم للمحكمة المختصة، بتهم "الاحتيال المالي وغسل الأموال والتزوير ومخالفة نظامَي مكافحة جرائم المعلوماتية ومكافحة التستر" وصدر الحكم المتضمن إدانتهم بما نُسب إليهم والسجن لمددٍ يصل إجماليها إلى (111) عاماً، وغرامات مالية بلغت (28.630.000 ريال)، ثمانية وعشرين مليوناً وستمائة وثلاثين ألف ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمّت عليها جريمة غسل الأموال، ومصادرة المتحصلات من الجريمة ومنها أربعة عقارات ومركبات، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الجريمة، وشطب التراخيص التجارية للكيانات، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انتهاء مدة سجنهم، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءات استرداد الأموال من الدول وملاحقة متلقيها.