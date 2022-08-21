لهطولات الصيف منافع وأضرار.. هكذا يرى "العصيمي" موسم الأمطار القادم!

أوضح خبير الطقس والتنبؤات الجوية، عبدالله العصيمي، أن أجزاء واسعة من المملكة والخليج العربي واليمن وأجزاء من إيران، تأثرت منذ أواخر يوليو الماضي بحالة صيفية ممطرة لا تزال تؤثر على بعض المناطق، واقتصرت أخيرًا على غرب الجزيرة العربية والمرتفعات، وقد تم توثيق الحالة من قِبَل جمعية الطقس والمناخ السعودية عبر لجنة توثيق الحالات المميزة، "مدار 22".
وقال "العصيمي"، عبر حسابه على "تويتر": "فيما يتعلق بأهمية الأمطار في مثل هذا الوقت؛ فهي مفيدة للآبار ومخزون المياه الجوفية؛ ولكن لا تسبب إنباتًا معينًا بسبب الحرارة العالية، وفي نفس الوقت قد تكون مضرة للعديد من الحيوانات والنباتات والمحاصيل الزراعية لأنها تسبب ارتفاع ملوحة التربة الناتج عن ارتفاع الحرارة والرطوبة والتبخر الشديد".
وعن انعكاس هذه الظروف على موسم الأمطار القادم حسب النتائج الإحصائية، قال "العصيمي": "باستثناء المرتفعات والمناطق الجنوبية التي تشهد درجات حرارة أقل، فما يزيد على 85% من المواسم التي شهدت أمطار صيفية في ظروف اللانينا كانت مواسم ضعيفة إلى جافة خلال الخريف والشتاء، والله أعلم".
واختتم قائلًا: مثل هذه الحالات وإن كانت نادرة؛ إلا أنها ليست الأولى من نوعها ولا تدل على تطرف مناخي أو تغير كلي في الأجواء ولكن نتيجة ظروف مناخية معينة ومؤقتة ومتغيرة أيضًا ويستبعد علميًّا أن تتكرر في المواسم القريبة القادمة خصوصًا مع توقع انتهاء ظاهرة اللانينا بنهاية هذا الموسم.