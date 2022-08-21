لهطولات الصيف منافع وأضرار.. هكذا يرى "العصيمي" موسم الأمطار القادم!

أوضح خبير الطقس والتنبؤات الجوية، عبدالله العصيمي، أن أجزاء واسعة من المملكة والخليج العربي واليمن وأجزاء من إيران، تأثرت منذ أواخر يوليو الماضي بحالة صيفية ممطرة لا تزال تؤثر على بعض المناطق، واقتصرت أخيرًا على غرب الجزيرة العربية والمرتفعات، وقد تم توثيق الحالة من قِبَل جمعية الطقس والمناخ السعودية عبر لجنة توثيق الحالات المميزة، "مدار 22".