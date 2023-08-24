"مستر مندوب" يعين شركة إمكان العربية مستشارًا ماليًا للطرح أو الإدراج في السوق الموازي "نمو"

أعلنت شركة اختصار الزمن، لنقل الطرود، المالك لتطبيق مستر مندوب عن توقيع اتفاقية استراتيجية هامة، حيث تم تعيين شركة إمكان العربية كمستشار مالي للطرح أو الإدراج في السوق الموازي (النمو).
تأتي هذه الاتفاقية لتعزيز مكانة الشركة في سوق التوصيل وتحقيق مبدأ الحوكمة حسب رؤية المملكة 2030.
وتهدف شركة اختصار الزمن لنقل الطرود إلى تحسين خدماتها وتعزيز حضورها في سوق واعد بنموذح عمل فريد يحقق الاستدامة في هذا المجال.
وتعتبر إمكان العربية إحدى الشركات المالية المرخصة وتملك فريقًا ذا خبرة واسعة في القطاع المالي.
وقد تم توقيع الاتفاقية بحضور مؤسس التطبيق، رئيس اللجنة التنفيذية، الأستاذ حمود الغصن، والرئيس التنفيذي الأستاذ عبيد العنزي، وشريك مؤسس وعضو اللجنة التنفيذية الأستاذ وليد الغصن، وشريك مؤسس وعضو اللجنة التنفيذية الأستاذ غصن الغصن، ومدير إدارة التسويق المهندس أحمد المطيري.
وتعتبر هذه الخطوة بمثابة نقلة نوعية لشركة اختصار الزمن لنقل الطرود، حيث ستستفيد من خبرة واستشارات إمكان العربية في تنفيذ استراتيجية الطرح والإدراج حسب إجراءات من الأطراف ذات العلاقة.
ومن المتوقع أن تؤدي هذا الشراكة إلى تحقيق نتائج إيجابية وطرح أو إدراج الشركة في سوق الموازي (نمو).
وبهذه الخطوة تواصل شركة اختصار الزمن لنقل الطرود التوسع والتطور في استراتيجيتها لتقديم خدمات متميزة في قطاع التوصيل.
وتعتبر هذه الشراكة مع إمكان العربية خطوة استراتيجية هامة تعزز قدرات الشركة لتحقيق النمو المستدام.