"مستر مندوب" يعين شركة إمكان العربية مستشارًا ماليًا للطرح أو الإدراج في السوق الموازي "نمو"

أعلنت شركة اختصار الزمن، لنقل الطرود، المالك لتطبيق مستر مندوب عن توقيع اتفاقية استراتيجية هامة، حيث تم تعيين شركة إمكان العربية كمستشار مالي للطرح أو الإدراج في السوق الموازي (النمو).