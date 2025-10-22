بعد نجاح خمس نسخ.. مهرجان "تمور القويعية" يغيب للعام الثاني على التوالي

شهدت محافظة القويعية غياب مهرجان “تمور القويعية” للعام الثاني على التوالي، رغم نجاحه في نسخه السابقة التي أقيمت تحت شعار “خلاصنا ذهب”، ما أثار تساؤلات بين الأهالي والمزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي حول أسباب توقفه وتأثير غيابه على الحركة الاقتصادية في المحافظة.