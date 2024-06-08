"النائب العام" يتفقّد ويدشّن مقرّات للنيابة بالمشاعر المقدسة ويطّلع على الخدمات المقدمة للحجاج

ودشّن خلال الزيارة عددًا من المباني الحديثة للنيابة العامة بالمشاعر المقدسة، مؤكدًا على تضافر الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الناجزة والعمل الدؤوب لإنفاذ التوجيهات المشددة من القيادة الرشيدة، أيدها الله، برفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج حتى يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين.