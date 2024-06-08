"النائب العام" يتفقّد ويدشّن مقرّات للنيابة بالمشاعر المقدسة ويطّلع على الخدمات المقدمة للحجاج

تفقّد النائبُ العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مقرّات النيابة العامة بالمشاعر المقدسة؛ حيث اطّلع على جميع التجهيزات والاستعدادات الخاصة بموسم حج هذا العام 1445هـ.
ووقف المعجب على آلية سير العمل والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وخطة العمل وانسيابيته، وسرعة إنجاز الإجراءات المتعلقة بالحجاج، بكوادر بشرية ذات كفاءة عدلية متميزة، وبخطط مؤسسية محكمة وعملية.
ودشّن خلال الزيارة عددًا من المباني الحديثة للنيابة العامة بالمشاعر المقدسة، مؤكدًا على تضافر الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الناجزة والعمل الدؤوب لإنفاذ التوجيهات المشددة من القيادة الرشيدة، أيدها الله، برفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج حتى يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين.
وفي نهاية الجولة شكر النائبُ العام العاملين في الميدان، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.
يذكر أن النائب العام الشيخ سعود المعجب قد دشّن في وقت سابق جهاز "ترجمان" كأول إصدار وطني بتقنية الذكاء الاصطناعي، الذي يتولّى ترجمة أقوال المتهمين ترجمة فورية بنسبة خطأ لغوي لا يتجاوز "صفر بالمئة"، وسيتمّ استخدامه لأول مرة في حج هذا العام.