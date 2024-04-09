"إغاثي الملك سلمان" يطلق مشروع توزيع زكاة الفطر على متضرري الزلزال بحلب وإدلب

من ناحية أخرى، دشن المركز، أمس، مشروع توزيع زكاة الفطر في جمهورية الصومال الفيدرالية للعام 1445هـ، حيث سيجري خلال المشروع توزيع 40.920 كيسًا من الأرز تزن 818.5 طنًا، ليستفيد منها 245.520 فردًا بواقع 40.920 أسرة من الأشد احتياجًا في عدة مدن بالصومال.