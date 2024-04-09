"إغاثي الملك سلمان" يطلق مشروع توزيع زكاة الفطر على متضرري الزلزال بحلب وإدلب

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع توزيع زكاة الفطر للعام 1445هــ للمتضررين من الزلزال في حلب وإدلب السوريتين.
ويهدف المشروع إلى توزيع 62.250 كيسًا من دقيق القمح بوزن إجمالي 1.556 طنًا، للأسر النازحة والمتضررة من الزلزال في محافظتي إدلب وحلب، يستفيد منه 373.500 فرد.
ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.
من ناحية أخرى، دشن المركز، أمس، مشروع توزيع زكاة الفطر في جمهورية الصومال الفيدرالية للعام 1445هـ، حيث سيجري خلال المشروع توزيع 40.920 كيسًا من الأرز تزن 818.5 طنًا، ليستفيد منها 245.520 فردًا بواقع 40.920 أسرة من الأشد احتياجًا في عدة مدن بالصومال.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض بمختلف أشكال الدعم الإغاثي.