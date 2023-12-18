"العجمي": إعلان نتنياهو رفضه لإقامة دولة فلسطينية يستدعي تدخلًا دوليًا لتعزيز الحلول السلمية

وأضاف: من الجوانب البارزة في تصريحات نتنياهو، الإشارة إلى استعداد "إسرائيل" لمحاربة القوى الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، وهو ما يزيد من حدة التوتر ويعقد فهم المشهد السياسي، كما أكد على سيطرة "إسرائيل" الأمنية في قطاع غزة بعد الحرب، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل هذه المناطق واستقرارها.