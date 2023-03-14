منتدى "صندوق الاستثمارات العامة" يستعرض نجاح الشراكات مع القطاع الخاص

من جهته، ناقش الرئيس التنفيذي لمجموعة "الزامل" القابضة، تجربة شراكة مجموعة "الزامل" القابضة مع صندوق الاستثمارات العامة، موضحًا أنّ الاستثمار طويل المدى والإيمان والثقة المتبادلة هي أسرار نجاح مثل هذه الشراكات، حيث إن العوائد المالية قد لا تكون فورية، وإن الهدف الرئيسي هو النمو بالإمكانات البشرية والتنقية المتوفرة والاستفادة منها على المدى الطويل في الاستثمارات.