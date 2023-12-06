الرياض مقرًّا.. "الدعيلج" يُدشن المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وقال: لا يخفى على الجميع أن المملكة العربية السعودية قد تشرفت باستضافة مقر المنظمة الإقليمية للسلامة الجوية "MENA RSOO"، وتقدمت لذلك من خلال تبرع سخي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة دقيقة من صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بهدف تفعيل هذه المنظمة ودعمها بمبلغ وقدره "مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي" لأول عامين من تأسيسها؛ من أجل أن تقوم المنظمة بمهامها ومسؤولياتها في دعم برامج السلامة الجوية في منطقتنا، ومساعدة دول الأعضاء من أجل تعزيز ورفع قدراتها التشريعية والرقابية لمنظوماتها الوطنية للسلامة الجوية، وتمكينها من تحقيق مستويات أعلى من الامتثال للقواعد والتوصيات الدولية.