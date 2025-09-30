"فنون العمارة والتصميم" توقّع شراكات مع "إعمار السعودية" و"بيتونيا" لدعم قطاع التصميم

شهد مؤتمر الاستثمار الثقافي، المُقام في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، توقيع هيئة فنون العمارة والتصميم مذكرتي تفاهم مع شركتَي "إعمار السعودية" و"بيتونيا"، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، خلال الفترة من 29 إلى 30 سبتمبر 2025.
وشهد مراسم التوقيع حضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة سمية السليمان، والرئيس التنفيذي لشركة "إعمار السعودية" المهندس طارق الغامدي، والرئيس التنفيذي لشركة "بيتونيا" المهندس كرم رجب، إلى جانب عدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.
وبموجب الاتفاقية مع "إعمار السعودية"، تتعاون الهيئة في مجالات متعلقة بقطاع التصميم الصناعي، تشمل التدريب والتطوير المهني، والمشاركة في المسابقات والجوائز المتخصصة، والمؤتمرات والمبادرات المعمارية، إلى جانب بحث فرص التوسع في مجالات تعزز الابتكار والإبداع في القطاع.
كما تشمل مذكرة التفاهم مع "بيتونيا" التعاون في مجالات التصميم الداخلي، من خلال توفير فرص عمل وتدريب للطلاب والخريجين، وتنفيذ برامج مشتركة لتطوير الكفاءات الوطنية، ودعم مبادرات مثل "صُمم في السعودية – Public"، إضافة إلى مشاريع متعلقة بالأثاث، مع إمكانية التوسع في التعاون مستقبلًا.
وتؤكد هذه الشراكات توجه هيئة فنون العمارة والتصميم نحو بناء منظومة متكاملة لتطوير قطاعي العمارة والتصميم، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز دور الصناعات الإبداعية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، لجعل المملكة مركزًا إقليميًا في القطاع الثقافي.