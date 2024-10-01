الشجيرة المهدَّدة بالانقراض تزهر من جديد.. "اللوتس البري" يعود للظهور في أودية الحدود الشمالية

عادت شجيرة "اللوتس البري" للظهور في أودية منطقة الحدود الشمالية بعد أن كانت مهددة بالانقراض؛ لتزين المنطقة بأزهارها الحمراء الجميلة.
ويأتي ذلك نتيجة لجهود المحميات الطبيعية، ومبادرة "السعودية الخضراء" التي أسهمت في التشجير واستصلاح الأراضي، إضافة إلى حماية المناطق البرية.
وأوضح ناصر المجلاد، رئيس مجلس إدارة جمعية أمان البيئية، أن "اللوتس البري" نبات حولي، ينمو في الأودية ذات التربة الحصوية بمنطقة الحدود الشمالية، بما في ذلك وادي بدنة ووادي العوشزي والحنظليات.
وتظل الشجيرة مزهرة معظم شهور الصيف، وتميزها أزهارها الصغيرة ذات اللون الأحمر، التي أضفت جمالاً خاصًّا على المشهد البيئي في المنطقة.