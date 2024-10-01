الشجيرة المهدَّدة بالانقراض تزهر من جديد.. "اللوتس البري" يعود للظهور في أودية الحدود الشمالية

وأوضح ناصر المجلاد، رئيس مجلس إدارة جمعية أمان البيئية، أن "اللوتس البري" نبات حولي، ينمو في الأودية ذات التربة الحصوية بمنطقة الحدود الشمالية، بما في ذلك وادي بدنة ووادي العوشزي والحنظليات.