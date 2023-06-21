بدعم القيادة الرشيدة.. السعودية تحقن دماء حوادث الطرق وتحظى بإشادة الصحة العالمية

كما يكلل هذا الإنجاز الجهود المبذولة من لجان السلامة المرورية في مناطق المملكة، وتكاتف الأجهزة المعنية، وكذلك التوظيف الأمثل للتقنية، والطرق التوعوية لتخفيض هذا العدد.

حيث شكلت المملكة لجنة وزارية للسلامة المرورية ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني لتعزيز السلامة المرورية، نتج عنها بناء منظومة قوية، تهدف إلى اتباع أحدث تقنيات وأساليب الضبط والهندسة المرورية، والحد من المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية.