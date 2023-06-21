بدعم القيادة الرشيدة.. السعودية تحقن دماء حوادث الطرق وتحظى بإشادة الصحة العالمية

إنجاز كبير حققته المملكة، في سبيل الحفاظ على حياة قائدي المركبات أو المارة، من الحوادث التي يتعرضون لها وتزهق الأرواح.
وذلك الأمر حظي بإشادة منظمة الصحة العالمية، حيث تعمل المملكة على الوصول إلى هدف خفض وفيات عن حوادث الطرق بنسبة 50 %، بعد تحقيقها نسبة 35 % خلال خمس سنوات.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة طبيعية، نظرًا للدعم والحرص من قيادة المملكة، خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.
كما يكلل هذا الإنجاز الجهود المبذولة من لجان السلامة المرورية في مناطق المملكة، وتكاتف الأجهزة المعنية، وكذلك التوظيف الأمثل للتقنية، والطرق التوعوية لتخفيض هذا العدد.
حيث شكلت المملكة لجنة وزارية للسلامة المرورية ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني لتعزيز السلامة المرورية، نتج عنها بناء منظومة قوية، تهدف إلى اتباع أحدث تقنيات وأساليب الضبط والهندسة المرورية، والحد من المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية.
كما تعمل المنظومة على معالجة النقاط السوداء ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتطوير الخدمات الطبية المقدمة لضحايا الحوادث، والتوسع في الرصد الآلي الثابت والمتحرك في سائر مناطق المملكة.