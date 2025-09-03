مشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء وتطوير محيطه يسجّل التوسعة الأكبر في تاريخه

في خطوة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالمساجد التاريخية والمعالم الإسلامية، أطلقت وزارة الحج والعمرة مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتوسعة مسجد قباء وتطوير المنطقة المحيطة به، وذلك بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.
ويُعد المشروع أكبر توسعة يشهدها أول مسجد بُني في الإسلام، حيث سترتفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 66 ألف مصلٍ، على مساحة إجمالية تتجاوز 50 ألف متر مربع، ما يعزز من قدرة المسجد على استيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار والمصلين.
ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية المملكة 2030، التي تضع خدمة الحرمين الشريفين والمعالم الإسلامية في مقدمة أولوياتها، من خلال مشاريع تطويرية تحفظ الطابع التاريخي وتعزز البنية التحتية والخدمات.