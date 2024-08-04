"رئيس السلك الدبلوماسي الياباني": جربت فلفل شقراء وسأدعو زملائي لزيارة المهرجان

واطلع "كاتو" وأسرته خلال الزيارة، على أركان المهرجان، ووقف على أهم برامجه والفعاليات المصاحبة، والتي أصبحت مزارًا سياحيًّا وتسويقيًّا بارزًا، يشد الأنظار، ويستهوي الزوار.