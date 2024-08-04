"رئيس السلك الدبلوماسي الياباني": جربت فلفل شقراء وسأدعو زملائي لزيارة المهرجان

قام رئيس السلك الدبلوماسي بسفارة دولة اليابان بالمملكة "كاتو"، بزيار لمهرجان فلفل شقراء الرابع برفقة زوجته وابنه.
واطلع "كاتو" وأسرته خلال الزيارة، على أركان المهرجان، ووقف على أهم برامجه والفعاليات المصاحبة، والتي أصبحت مزارًا سياحيًّا وتسويقيًّا بارزًا، يشد الأنظار، ويستهوي الزوار.
وأُعجب رئيس السلك الدبلوماسي بفلفل شقراء، وفعاليات المهرجان، وعبّر عن ذلك بشكر القائمين على المهرجان؛ لافتًا إلى أنها المرة الثانية لزياراته إلى شقراء.
وقال: في أول مرة جربت فلفل شقراء وكان رائعًا جدًّا.
وتابع: "اليوم أنا سعيد جدًّا بزيارة شقراء وحضور مهرجان الفلفل والمهرجان أكثر جمالًا مما كنت أتوقع".
وأضاف: "بعد عودتي للرياض سأقول لكل زملائي عن هذا المهرجان، وسأدعو زملائي إلى شقراء".