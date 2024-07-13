جامعة حائل تقبل 8600 طالب وطالبة للعام القادم

أعلنت جامعةُ حائل، الخميس الماضي، نتائجَ فرزها الأول، بقبول حوالي 8600 طالب وطالبة، تقدّموا للدراسة للعام المقبل 1446هـ، من 56145 متقدمًا ومتقدمة؛ وذلك بناء على ما نشرته الجامعة من إحصائية على حسابها على "X" في 10 يوليو 2024.
وبلغت أدنى نسبة قبول موزونة للطلاب، حوالي "85.055%"، في تخصص "دبلوم تكنولوجيا حماية البيئة"، وللطالبات "85.840%"، في تخصص "دبلوم الإعلان والاتصال التسويقي" بفرع الجامعة بمحافظة سميراء.
وسجل مسار السنة التمهيدية الصحية أعلى نسبة قبول بالجامعة؛ إذ بلغ حوالي "94.8%" للطلاب، و"95.3%" للطالبات.
فيما سجل القبول في تخصصات "مسار السنة التمهيدية الصحية، مسار السنة التأسيسية الهندسية لكلية الهندسة، مسار السنة المشتركة الهندسية لكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، مسار السنة المشتركة العلمية لكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، الإدارة، التسويق، المالية، المحاسبة، نظم المعلومات الإدارية"، نسبة "90%" فأكثر للطلاب.
وللطالبات أدنى نسبة 90% فأكثر في تخصصات مسارات: "السنة التمهيدية الصحية، السنة التأسيسية الهندسية لكلية الهندسة، السنة المشتركة الهندسية لكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، السنة المشتركة العلمية لكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، الإدارة، التسويق، المالية، المحاسبة، نظم المعلومات الإدارية، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علم الأحياء، إدارة السياحة والفعاليات، الإعلام، علم النفس، دبلوم التعقيم الطبي، دبلوم الخدمات الطبية الطارئة".
وكان مجلس شؤون الجامعات قد أصدر قرارًا يقضي بفتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة في الجامعات الحكومية من مناطق المملكة كافة، دون حصرها على المنطقة الإدارية التي تتبع لها الجامعة.
وذلك ابتداءً من العام الدراسي 1446هـ، بهدف توفير فرص المنافسة العادلة على المقاعد الجامعية في كل الجامعات الحكومية حول المملكة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
وأكّد المهتمّون في الجودة أنّ تسجيل جامعة حائل نسبة موزونة لا تقلّ عن "85%" في قبول عام 2024، وبطلبة من كل مناطق المملكة، سيسهم بلا شك في جودة مخرجات الجامعة وتميزها؛ ما سيسهم أيضًا في تميز سوق العمل، وتحسينه من خلال الخريجين المتميزين الذين تلقوا تعليمًا جامعيًّا فريدًا، بجامعة حائل التي حصلت على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، بمتابعة واهتمام كبيرين من أمير حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ورئيس الجامعة الدكتور راشد الشريف.
وأتاحت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة للمقبولين مدة 48 ساعة، اعتبارًا من الخميس الماضي؛ لتأكيد قبولهم، وإلا سيعدّ القبول لاغيًا في حالة عدم التأكيد في الوقت المحدّد الذي ينتهي اليوم السبت، عند الثالثة عصرًا.