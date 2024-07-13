جامعة حائل تقبل 8600 طالب وطالبة للعام القادم

وأكّد المهتمّون في الجودة أنّ تسجيل جامعة حائل نسبة موزونة لا تقلّ عن "85%" في قبول عام 2024، وبطلبة من كل مناطق المملكة، سيسهم بلا شك في جودة مخرجات الجامعة وتميزها؛ ما سيسهم أيضًا في تميز سوق العمل، وتحسينه من خلال الخريجين المتميزين الذين تلقوا تعليمًا جامعيًّا فريدًا، بجامعة حائل التي حصلت على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، بمتابعة واهتمام كبيرين من أمير حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ورئيس الجامعة الدكتور راشد الشريف.