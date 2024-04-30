وزير الصناعة والثروة المعدنية يرعى أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024

ويتضمن أربعة معارض متخصصة في مجال: القطاع البلاستيكي والبتروكيماويات، والطباعة والتغليف، والتحول الصناعي، وتكنولوجيا الصناعة، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، والمعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية التاسع عشر، والمعرض السعودي للطباعة والتغليف التاسع عشر، والمعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية الثاني، والمعرض السعودي للتصنيع الذكي الثاني، بمشاركة أكثر من 460 شركة من 23 دولة، منها 284 شركة عالمية و176 شركة محلية.