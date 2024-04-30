وزير الصناعة والثروة المعدنية يرعى أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024

يرعى وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024، الذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو 2024م، الموافق لتاريخ 27 إلى 30 شوال 1445هـ بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويتضمن أربعة معارض متخصصة في مجال: القطاع البلاستيكي والبتروكيماويات، والطباعة والتغليف، والتحول الصناعي، وتكنولوجيا الصناعة، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، والمعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية التاسع عشر، والمعرض السعودي للطباعة والتغليف التاسع عشر، والمعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية الثاني، والمعرض السعودي للتصنيع الذكي الثاني، بمشاركة أكثر من 460 شركة من 23 دولة، منها 284 شركة عالمية و176 شركة محلية.
ويقام على هامشه منتدى أسبوع الصناعة تتخلله عدد من الجلسات الحوارية، يشارك فيها نخبة من الخبراء والتنفيذيين في مجال القطاع البلاستيكي والبتروكيماويات والطباعة والتغليف، ومختصون في مجال الصناعة، على مدى ثلاثة أيام لمناقشة التحول الصناعي وتكنولوجيا الصناعة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
وأوضح المستشار التنفيذي لشركة معارض الرياض المحدودة الأستاذ محمد بن حمد الحسيني، "أن أنشطة أسبوع الرياض الدولي للصناعة ستعرض تقنيات وحلولًا صناعية مبتكرة لتخدم القطاع الصناعي نحو تحول تقني متطور يتماشى مع رؤية المملكة 2030".
يُذكر أن أسبوع الرياض الدولي للصناعة هو الأبرز من نوعه بالمنطقة من حيث التوجه والابتكار الذي يواكب مستقبل الصناعة العالمية، تماشيًا مع تطلعات ومستقبل الصناعة السعودية وتحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.