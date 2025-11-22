تمرين ميداني مشترك على طريق الأمير محمد بن سلمان لرفع جاهزية الاستجابة للسيول

نفّذت أمانة محافظة جدة، صباح اليوم السبت، تمرينًا افتراضيًا ميدانيًا بالتعاون مع فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة مكة المكرمة، وبمشاركة عدد من الجهات الأمنية، على طريق الأمير محمد بن سلمان، بهدف رفع جاهزية الاستجابة لمخاطر الأمطار والسيول.
ويُعدّ هذا الطريق من المواقع ذات الاختصاص المشترك، وقد تضمّن التمرين اختبار الخطط التشغيلية، ورفع كفاءة التنسيق الميداني بين الجهات المعنية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في التعامل مع حالات الطوارئ.
وأوضحت الأمانة أن السيناريو بدأ عند الساعة 8:00 صباحًا بفرضية ورود بلاغ لغرفة العمليات عن ارتفاع منسوب المياه نتيجة هطول أمطار غزيرة، ما استدعى مباشرة الفرق الميدانية للموقع، حيث تم إغلاقه احترازيًا وتوزيع المهام على الفرق المختصة.
وتضمّنت العمليات نزح المياه باستخدام الصهاريج والمضخات السطحية، وفصل التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة، إضافة إلى تفريغ مياه الصهاريج في أقرب نقطة آمنة ضمن نطاق إشراف وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ثم تطهير الموقع وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.
وشهد التمرين تنسيقًا أمنيًا وفنيًا عالي المستوى يعكس التكامل بين مختلف الجهات، في سبيل تعزيز السلامة العامة ورفع كفاءة الاستعداد، والاستجابة، والتعافي، واستمرارية الأعمال.
ويأتي تنفيذ التمرين في إطار الشراكة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ضمن جهود إدارة الأزمات والكوارث، وتبادل الخبرات في التخطيط للطوارئ، وتنفيذ برامج وتمارين مشتركة تُسهم في رفع الجاهزية وتحسين الاستجابة والتنسيق الميداني.