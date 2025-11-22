تمرين ميداني مشترك على طريق الأمير محمد بن سلمان لرفع جاهزية الاستجابة للسيول

نفّذت أمانة محافظة جدة، صباح اليوم السبت، تمرينًا افتراضيًا ميدانيًا بالتعاون مع فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة مكة المكرمة، وبمشاركة عدد من الجهات الأمنية، على طريق الأمير محمد بن سلمان، بهدف رفع جاهزية الاستجابة لمخاطر الأمطار والسيول.