محليات

3 مزايا تغطي الجميع.. دعوة من "المرور" للاستفادة من "تمديد تخفيض المخالفات"

تستمر مدة 6 أشهر بنسبة 50 % وتشمل جميع المخالفات المرورية الواردة نظاماً
3 مزايا تغطي الجميع.. دعوة من "المرور" للاستفادة من "تمديد تخفيض المخالفات"
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دعت الإدارة العامة للمرور السعودي، إلى الاستفادة من تمديد فترة تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة قبل تاريخ 18 /4/ 2024م، بنسبة 50 %.

وأوضحت "المرور" أن تمديد فترة تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة قبل تاريخ 18 /4/ 2024، يشمل 3 مزايا هي: نسبة الـ 50 %، وجميع المخالفات المرورية الواردة في نظام المرور، و6 أشهر تنتهي في 18 /4/ 2025م.

وأبانت "الإدارة"، أن المستفيدين بالتخفيض هم جميع مرتكبي المخالفات من: مواطنين ومقيمين وزوّار ومواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونوّهت "المرور"، إلى أنه يمكن سداد المخالفات المرورية كافة أو سداد كل مخالفة على حدة.

الإدارة العامة للمرور
تمديد تخفيض المخالفات

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