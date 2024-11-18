3 مزايا تغطي الجميع.. دعوة من "المرور" للاستفادة من "تمديد تخفيض المخالفات"

وأوضحت "المرور" أن تمديد فترة تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة قبل تاريخ 18 /4/ 2024، يشمل 3 مزايا هي: نسبة الـ 50 %، وجميع المخالفات المرورية الواردة في نظام المرور، و6 أشهر تنتهي في 18 /4/ 2025م.