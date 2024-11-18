3 مزايا تغطي الجميع.. دعوة من "المرور" للاستفادة من "تمديد تخفيض المخالفات"

دعت الإدارة العامة للمرور السعودي، إلى الاستفادة من تمديد فترة تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة قبل تاريخ 18 /4/ 2024م، بنسبة 50 %.
وأوضحت "المرور" أن تمديد فترة تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة قبل تاريخ 18 /4/ 2024، يشمل 3 مزايا هي: نسبة الـ 50 %، وجميع المخالفات المرورية الواردة في نظام المرور، و6 أشهر تنتهي في 18 /4/ 2025م.
وأبانت "الإدارة"، أن المستفيدين بالتخفيض هم جميع مرتكبي المخالفات من: مواطنين ومقيمين وزوّار ومواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ونوّهت "المرور"، إلى أنه يمكن سداد المخالفات المرورية كافة أو سداد كل مخالفة على حدة.