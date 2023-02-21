"أمانة الرياض": هذه أبرز مستهدفات المرحلة الأولى للمخطط العام لمواقف المركبات

وتابعت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنها تستهدف من المخطط تحسين البيئة العمرانية والمشهد الحضري، وتجنب التكدس، وتوفير بدائل ذكية للتنقل (السكوتر والدراجات الهوائية)، ودعم الهدف الأكبر لتطوير التنظيمات الخاصة بالمواقف، وكذلك تهيئة وتطوير البنية التحتية.