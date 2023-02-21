"أمانة الرياض": هذه أبرز مستهدفات المرحلة الأولى للمخطط العام لمواقف المركبات

أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن مستهدفات المرحلة الأولى للمخطط العام للمواقف العامة.
وأوضحت الأمانة أن المخطط يهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة لسكان الرياض وزوارها، والحد من الوقوف العشوائي داخل الأحياء السكنية المجاورة للمناطق التجارية، وتوفير وإتاحة المواقف لأكبر عدد ممكن.
وتابعت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنها تستهدف من المخطط تحسين البيئة العمرانية والمشهد الحضري، وتجنب التكدس، وتوفير بدائل ذكية للتنقل (السكوتر والدراجات الهوائية)، ودعم الهدف الأكبر لتطوير التنظيمات الخاصة بالمواقف، وكذلك تهيئة وتطوير البنية التحتية.