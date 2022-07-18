شكل لافت وجدير بالمشاهدة والتصوير.. الزعاق: القمر يقترن بأجمل كوكبين هذا الأسبوع

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن أبعد مسافة بين جرمين سماويين تسمّى بالاستطالة، وهي المرحلة التي يصل فيها الجسم المعتم إلى قمة إضاءته، وتحصل بين الشمس والكواكب السيّارة.