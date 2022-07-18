شكل لافت وجدير بالمشاهدة والتصوير.. الزعاق: القمر يقترن بأجمل كوكبين هذا الأسبوع

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن أبعد مسافة بين جرمين سماويين تسمّى بالاستطالة، وهي المرحلة التي يصل فيها الجسم المعتم إلى قمة إضاءته، وتحصل بين الشمس والكواكب السيّارة.
وأضاف الزعاق، أن أقرب مسافة تسمى بالاقتران وهي المرحلة التي يصل فيها الجسم المعتم إلى أدنى إضاءته.
وتابع في فيديو على حسابه بتويتر أن أشهر اقترانات هي اقترانات الشمس والقمر، وهي المرحلة التي تعقبها ولادة الشهر الهجري الجديد.
ولفت الزعاق، إلى أنه خلال هذا الأسبوع سيقترن القمر بأجمل كوكبين بشكلٍ لافتٍ وجديرٍ بالمشاهدة والتصوير، وفي يوم الثلاثاء سيقترن بالكوكب العملاق "المشتري" وسُمي بهذا الاسم كونه أكبر من الأرض بـ 1200 مرة، وفي يوم الخميس سيقترن بالكوكب الأحمر "المريخ".