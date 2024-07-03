"التأمينات الاجتماعية" تدعو لحضور ورش العمل حول "النظام الجديد"

وقالت: إن يوم الجمعة 7/ 7/ 2024 سيشهد بحث موضوع التعديلات على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين وذلك من 11 ص - 12 م، ونظام التأمينات الاجتماعية الجديد من 1م - 2 م.