"التأمينات الاجتماعية" تدعو لحضور ورش العمل حول "النظام الجديد"

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى حضور ورش العمل المقامة -عن بُعد- حول "نظام التأمينات الاجتماعية الجديد والتعديلات على الأنظمة الحالية (التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية)".
وقالت: إن يوم الجمعة 7/ 7/ 2024 سيشهد بحث موضوع التعديلات على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين وذلك من 11 ص - 12 م، ونظام التأمينات الاجتماعية الجديد من 1م - 2 م.
وأضافت: يوم السبت 6/ 7/ 2024 تتم مناقشة التعديلات على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين وذلك من 11 ص - 12 م، ونظام التأمينات الاجتماعية الجديد من 1م - 2 م.
وأردفت المؤسسة: يشهد يوم الأحد 7/ 7/ 2024 بحث التعديلات على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين وذلك من 11 ص - 12 م، ونظام التأمينات الاجتماعية الجديد من 1م - 2 م.
وتابعت: يوم الاثنين 8/ 7/ 2024 يشهد مناقشة التعديلات على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين وذلك من 11 ص - 12 م، ونظام التأمينات الاجتماعية الجديد من 1م - 2 م.
وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن رابط التسجيل لكل ورشة بشكل مسبق.