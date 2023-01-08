مختص في التخطيط العمراني يقترح إزالة أسوار المنازل: لا حاجة لها.. "ضياع للمساحة" ولا علاقة لها بالأمان

وتفصيلاً، قال المختص في التخطيط العمراني الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود الدكتور وليد الزامل، إنه "في ظل المرحلة الجديدة التي نعيشها ومواكبة للتطور في تخطيط الأحياء السكنية، أقترح إزالة أسوار الوحدات السكنية الجديدة، بحيث يتم الدخول إلى الفيلا مباشرة من الشارع على أن تستغل الفراغات الخارجية كمواقف مظللة للسيارات ذات ملكية شبه خاصة" لافتاً بأنه لا حاجة للأسوار حالياً، وأنها مجرد ضياع للمساحة.