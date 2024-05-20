تنقيب عن المبدعين.. وزير الإعلام: بين "آيسف" و"آيتكس" يُولد طموحٌ سعودي لا يعترف بالحدود

قال وزير الإعلام سلمان الدوسري؛ إن التنقيب عن المبدعين قدرة ومهارة؛ تثبت المملكة من خلالها أن الاستثمار في رأس المال البشري، هو استثمارٌ في التنافسية العالمية، وأن الإنسان أولاً في #رؤية_السعودية_2030.
وعلّق الوزير على ما حقّقه أبناء الوطن من إنجازاتٍ عريضة في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا بكوالالمبور في ماليزيا "آيتكس"، ومسابقة "آيسف" بأمريكا، يقول: "بين #آيسف و#آيتكس.. يُولد طموحٌ سعودي لا يعترف بالحدود".
وأرفق "الدوسري"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، إنفوجرافاً معلوماتياً وفيه: من كوالالمبور، أبناء المملكة يعودون بـ 76 جائزة وميدالية من المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا "آیتکس 2024"، تشمل 3 جوائز كبرى، و37 ميدالية ذهبية، و26 جائزة خاصة، و48 مشروعاً، و11 ميدالية فضية".
وذكر الإنفوجراف قائمة بالفائزين، وهم: "لمياء العتيبي- محمد أبو غندر- السديم العضيبي- مريم المحيش- حسن الرميح- حنين الحسن- ريناد العبد الله- رند المحبوب- النور البوصقر- وعد الشيخ- محمد الجهني- منال العسكري- تالة المقرن- سديم بن تويم- عبدالله الصبحي- ليان المسند- جنان الدوسري- راكان الفايز- جهاد الجهني- خالد القحطاني- الجوهرة القحطاني- فرح الشهراني- سارة العجلان- أحمد البسام- ديمة العويس- رولا العريني- مايا الجابري- دانة الفنيس- مكي زكري- أمين أيمن- عبد الله الحيدري- تركي القرني- محمد الشهري- يوسف الغامدي- شيهانة الصحفي- محمد الشهيل- عبدالله المزيعل- محمد آل سرحان- خالد آل دغير- مشاري الحربي- دانا العياف- سما الجهني- غلا زيلع- ليلك حبيبي- محمد الغامدي- محسن الشمري- فيصل آل زمانان- عبدالرحمن الدريبي- رسيل المطيري- راشد المطيري- أحمد القرشي- وريف سليمان- لانا المالكي- وعد العلي- فجر آل بوعينين- جوري التويجري- الوسام الشمري- سارة العباد".
جديرٌ بالذكر أن أبناء المملكة حقّقوا إنجازات كبرى في مسابقة "آيسف" التي بدأت كمسابقة محلية عام 1950م، ثم أصبحت مسابقة دولية عام 1958م، وأصبحت تُقام سنويّاً في شهر مايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحظى بشهرة عالمية.
ويتبلور التميُّز الأكاديمي والبحثي لطلاب السعودية، إنصافاً للجهود المبذولة من قِبل المؤسسات التعليمية السعودية في دعم وتطوير قدرات الطلاب العلمية والإبداعية، في تحقيق طلاب وطالبات المملكة 27 جائزة خاصة وكبرى في مسابقة "آيسف 2024" الدولية؛ منها: 9 جوائز خاصة، و18 جائزة كبرى في مجالات العلوم والهندسة والتقنية، والفيزياء، والطب الحيوي، والبيئة، وعلوم الكمبيوتر، وغيرها.