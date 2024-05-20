تنقيب عن المبدعين.. وزير الإعلام: بين "آيسف" و"آيتكس" يُولد طموحٌ سعودي لا يعترف بالحدود

التنقيب عن المبدعين قدرة ومهارة؛ تثبت المملكة من خلالها أن الاستثمار في رأس المال البشري، هو استثمار في التنافسية العالمية، وأن الإنسان أولًا في #رؤية_السعودية_2030



بين #آيسف و #آيتكس.. يولد طموح سعودي لا يعترف بالحدود🇸🇦 pic.twitter.com/qIMDR5LqkC