سفارة المملكة في بنغلاديش للمواطنين: مطلوب تأشيرة دخول قبل الوصول

دعت سفارة المملكة في بنغلاديش، المواطنين الراغبين في القدوم إلى جمهورية بنغلاديش، بأهمية الحصول على التأشيرة اللازمة لدخولها من السفارة البنغلاديشية في الرياض أو القنصلية العامة في جدة، تفادياً لإعادتهم إلى الوجهة التي قَدِموا منها.